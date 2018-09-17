Suriye'de 7 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçim yapıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Suriyeler, 7 yıl aradan sonra ilk defa bugün ( 16 Eylül 2018) sandık başına gitti.

Yerel saatle sabah saat 07.00’da başlayan seçimlerde 40 bin adayın, yerel yönetimlerdeki 18 bin 478 sandalye için yarıştığı belirtildi.

Suriye resmi devlet kanalı seçim süreci boyunca rejimin kontrolü altındaki çeşitli yerlerden görüntüler yayınlandı. Bunların arsında Şam, Tartus ve Lazkiye'de oy kullanmak için sıraya giren seçmenlerin görüntülerinin olduğu kaydedildi. Özelikle Suriye ordusunun DAEŞ’in geri aldığı doğu şehri Deyr ez Zor'da kurulan sandıklar dikkat çekti.

Bununla birlikte PYD'nin kontrolündeki bölgeler ve İdlib dâhil muhaliflerin elindeki bölgelerde oy kullanma işlemi gerçekleştirilmedi.