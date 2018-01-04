‘Suriye’de 7 Rus uçağının imha edildiği’ haberleri yalanlandı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kommersant gazetesinin, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü’ne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberini yalanladı.

Rus Kommersant gazetesi, iki askeri ve diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, 31 Aralık'ta Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 7 savaş uçağının imha edildiğini öne sürmüştü. Kommersant'ın haberinde şu ifadeler yer almıştı:

"3 Ocak'ta hava üssüne radikal İslamcılar tarafından saldırı düzenlendi. Bunun sonucu olarak dört Su-24 bombardıman uçağı, iki Su-35S çok amaçlı savaş uçağı ve bir An-72 askeri nakliye uçağı imha edildi. Muhtemelen 10'dan fazla asker yaralandı".

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Kommersant, saldırda bir mühimmat deposunun da imha edildiğini iddia ederken; Rusya Savunma Bakanlığı ise haberin doğruyu yansıtmadığı belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2017'de havanın kararması sonrası Suriye'nin Lazkiye kentinde yer alan Hmeymim Hava Üssü'ne bir grup militanın havan topu saldırısı düzenlenmesi sonucu 2 Rus askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Diğer taraftan açıklamada, Kommersant gazetesinin, yılbaşı gecesinde düzenlenen bu saldırı sonucunda Hmeymim üssündeki uçaklardan 7'nin tahrip olduğu yönündeki haberinin 'yalan' olduğu da kaydedildi.