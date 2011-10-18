-Suriye'de 7 asker öldürüldü ŞAM (A.A) - 18.10.2011 - Suriye'nin değişik kentlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 askerin öldüğü bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Hama, Humus ve Dera kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yanda Suriyeli aktivistler, ülke genelinde düzenlenen gösteri ve operasyonlarda, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte son 24 saatte 23'ü Humus kentinde olmak üzere toplam 35 kişinin yaşamını kaybettiğini belirtti. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve tutuklandığını ifade eden aktivistler, askerlerin, başkent Şam'ın Ghavta bölgesinde baskınlar düzenlediğini kaydetti. En son ölü sayısı 28 olarak verilmişti.