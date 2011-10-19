-Suriye'de 7 asker öldü LEFKOŞA/TRABLUS (A.A) - 19.10.2011 - Suriye'de bugün silahlı gruplarla çatışmalarda en az 7 askerin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü Başkanı Rami Abdülrahman, yaptığı açıklamada, sınır bölgesi Cussiye ve komşu kent Kuseyr'de askerler ve silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 7 askerin öldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını belirtti. Öte yandan, Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimine muhalif en büyük koalisyon Suriye Ulusal Konseyinin üyelerinden Necib Gadbiyan, Libya'nın başkenti Trablus'ta yaptığı açıklamada, Şam tarafından ''Sorumsuzca'' sürdürülen baskıya karşı sivilleri korumak için uluslararası toplumun müdahalesini isteme tehdidinde bulundu. Sivilleri korumak için BM'nin Libya'da yaptığı gibi bir tampon bölge veya uçuş yasağı bölgesi oluşturulabileceğini belirten Suriyeli muhalif, bunun yabancı güçler tarafından yürütülecek askeri bir müdahale çağrısı olmadığını kaydetti.