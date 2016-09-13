"Suriye'de 5,5 yılda 300 binden fazla kişi öldü"

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkede Mart 2011'den bu yana süren çatışmalarda 300 binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre hayatını kaybeden 301 bin 781 kişiden 86 binden fazlası sivil. Yaşamını yitiren sivillerin 15 binden fazlası çocuk, 10 binden fazlası da kadın.

Gözlemevi, Suriye rejimine karşı savaşan muhaliflerden 52 bin 359 kişinin de öldüğünü duyurdu.

Ayrıca 59 binden fazla Suriye askeri ile Şam rejimi saflarında savaşan Irak, İran ve Lübnan gibi ülkelerden 48 binden fazla kişinin de öldüğü açıklandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ülkede ölenlerden 52 binden fazlası, IŞİD ve adını Fetih El Şam Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'nin savaşçıları.

Gözlemevi, ölenlerden 3 bin 645 kişinin kimliklerinin ise tespit edilemediğini bildirdi.

Suriye'de çatışmasızlık kararına 'büyük ölçüde uyuldu'

Suriye'de dün gün batımıyla başlayan çatışmasızlığın şu ana kadar olumlu sonuç verdiği ve ülke genelindeki çatışmaların büyük ölçüde durduğu belirtiliyor.

Suriye ordusu çatışmasızlığın tüm Suriye genelinde 7 gün boyunca uygulanacağını açıkladı. Ancak Beşar Esad yönetimi, ordunun saldırıya uğraması durumunda karşılık vereceğini de ekliyor.

Muhaliflerin önemli bir kısmı, çatışmasızlık anlaşmasını temkinli bir memnuniyetle karşılamış ancak anlaşmanın sürdürülebilir olmasından kuşku duyduklarını da dile getirmişlerdi.