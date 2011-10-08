Suriye'de 50 bin Kürt yürüdü

T24 - Suriye'de Kürt muhalif Meşal Tammo'nın dün öldürülmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze törenine 50 binden fazla kişi katıldı. Cenaze töreni sırasında açılan ateş sonucu bir kişi öldürüldü.





Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kasabasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tammo'nun cenaze törenine 50 bini aşkın kişinin katıldığı belirtildi.



Açıklamada, cenaze töreninin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin devrilmesini isteyenlerin gösterisi haline dönüştüğü savunuldu. Cenaze törenine katılanların üzerine açılan ateş sonucu ise bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Kürt muhalif evinde öldürüldü



Tammo'nun dün ülkenin kuzeydoğusunda, Kürtlerin çoğunlukta olduğu Kamışlı kasabasında evini basan maskeli saldırganlar tarafından öldürülmüştü. Kürt Geleceği Akımı adlı bir siyasi partinin lideri olan Tammo, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesini savunuyordu. Saldırıda El Tammo'nun oğlu yaralanmıştı.



