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Dünya

Suriye'de 48 yıllık olağanüstü hal kaldırıldı

Suriye'de 1963'ten bu yana uygulanan olağanüstü hal yasalarının feshedildi.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Suriye'de 1963'ten bu yana uygulanan olağanüstü hal yasalarının feshedildi. Ülkede ise çatışmalar da durulmuyor. Dün, muhalifler Humus kentinde oturma eylemi başlattı. Güvenlik güçleri gösteriyi ateş açarak dağıttı.



Resmi Sana ajansının bildirdiğine göre, Suriye hükümeti olağanüstü halin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Suriye hükümeti ayrıca Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kaldırılmasını onayladı.


Çatışmalar bitmiyor

10 bin kadar gösterici dün Humus'ta, hafta sonunda ölen 17 kişinin cenazesi için bir araya geldi. Grubun yarısı cenaze töreninden sonra da dağılmadı.

Beşar Esad aleyhine sloganlar atan 5 bin kadar gösterici, kentin ana meydanında oturma eylemine başladı.

"Rejim devrilene kadar buradayız" diyen göstericiler, meydana çadır kurmak istedi.

Gece saatlerinde polis hala meydanda kalan göstericilere 'dağılın' çağrısı yaptı. Grup dağılmayınca, ateş açarak müdahale edildi.

Aktivistler, müdahalede ölü veya yaralılar olduğunu belirttiler.

Suriye Milli İnsan Hakları Örgütü, dün protestolarda ve hükümet karşıtı eylemcilerin cenaze törenlerinde ölenlerin sayısının 12'yi bulduğunu bildirdi. 8 kişinin Humus'ta, 4 kişininse Lazkiye ve İdlib'de olduğu belirtildi.

Esad, ülkedeki isyanı bastırmak için ayrıca mezhep çatışması çıkacağı tehdidine başvuruyor.

Kuzeydeki Banyas şehrinde de 300 kadar çocuğun, Esad'ın iktidardan ayrılması sloganıyla havaya balonlar saldıkları belirtildi. Balonun birinde "Git, suçlu amca", bir başkasındaysa "Git ki ben de özgür olabileyim" yazılı olduğu görüldü.


Öğrenciler grevde

Öte yandan başkent  Şam'da da bir grup öğrenci, geçen hafta Şam Üniversitesi'ne yapılan müdahaleyi protesto için bugünden itibaren 3 günlük greve gidiyor.


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