Suriye'de 48 yıldır süren olağanüstü hal uygulaması kaldırılıyor

T24

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'Son 48 saatte 25 eylemci öldü' videosunu izlemek için TIKLAYIN



Suriye'de, Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarından etkilenerek yazılar yazan gençlerin gözaltına alınmalarıyla başlayan isyan ateşi, Beşar Esad yönetimini reform yapmaya itti.

Yaklaşık 1 haftadır devam eden gösterilere, ölüm haberlerinin de geldiği Dera kenti ev sahipliği yapıyordu.

Göstericilerin olayları soruşturan komisyona talep listelerini vermelerinden bir gün sonra, yönetimden açıklama geldi ve 48 yıldır süren olağanüstü halin kısa sürede kaldırılacağı açıklandı.

Hükümet adına yapılan açıklamada, "Protestocuların taleplerini dikkate alacağız" denirken, "Her talebi hemen yerine getirmemiz ise söz konusu değil. Bütün talepler meşru olur sonucu çıkarılmasın. Bütün meşru talepler karşılanacak. Meşru olanla olmayan talepler arasında ayrım yapılmalı" dendi.

Dera'da İran ve Hizbullah etkisiyle ilgili iddialara da, "Alakası yok. Bu tür iddiaları ortaya atanların, Suriye'nin ne kadar güçlü olduğundan haberleri yok. Bunlar, bazı ajansların ortaya attığı propaganda sözleri" dendi.

Dera valisinin değişmesinin göstericilerin talepleri arasında yer alması ve bunun karşılanıp karşılanmadığıyla ilgili de, "Suriye, bir takım kanun ve kurallarlarla yöneltilen hukuk devletidir. Bunlar çerçevesinde ülkeyi nasıl yöneteceğimiz belirleniyor" açıklaması yapıldı.

Göstericilerin talepleri



Dera kentindeki göstericiler, talep listelerini kentteki olayları araştıran Soruşturma Komisyonu'na dün vermişti:

— Vali görevden alınsın.

— Gösteride hayatını kaybeden şehitlerden ve ailelerinden özür dilensin. Göstericilere ateş edenler ve emri verenler yargılansın. Gösterilerde yaralananlar ve aileleri tutuklanmasın. Cuma ve cumartesi günü gösterilere katılanlar tutuklanmasın. Tutuklu bulunanlar serbest bırakılsın.

— Kentte bir süre önce tutuklanan üniversite öğrencileri serbest bırakılsın.

— Geçmişte ve gösteriler sırasında tutuklanan siyasi tutuklular serbest bırakılsın, yurt dışında sürgünde olan muhaliflerin geri dönüşüne izin verilsin.

— Ülkede uygulanan olağanüstü hal kanunu kaldırılsın, yolsuzlukla mücadele hızlandırılsın ve halkın yaşam standartları yükseltilsin.

— Vergiler düşürülsün, gıda ve yakıt fiyatlarında indirim yapılsın; geçen yıl uygulamaya başlanan peçe yasağı nedeniyle görevlerine son verilen peçeli öğretmenler görevlerine iade edilsin.

— Geçici memurlar kadroya alınsın, otobüs garajı taşınsın, emlak alım-satım işlemlerinde talep edilen güvenlik belgesi uygulaması kaldırılsın.

Gösterilerde kan aktı

Protestolar günlerdir sürüyor

Suriye'nin Dera kentindeki hastaneye güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda ölen en az 25 protestocunun cesedinin getirildiği bildirildi.Bir hastane yetkilisi Reuters ajansına yaptığı açıklamada, cesetlerin dün saat 17.00'de getirildiğini, cesetlerin hepsinde kurşun yarası bulunduğunu söyledi.Suriye'nin güneyindeki Dera kenti günlerdir hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Görgü tanıkları, Reuters ajansına yaptıkları açıklamada, Dera'da düzenlenen cenaze törenine katılan yaklaşık 20 bin kişinin, kentin güneyindeki mezarlıkta, "Özgürlük" ve "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak" sloganları attıklarını söylediler.AFP'ye açıklama yapan bölgedeki insan hakları savunucuları ve görgü tanıkları, polisin açtığı ateşte dün 100 kişinin öldüğünü belirttiler.