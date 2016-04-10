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Dünya

Suriye'de 4 yıldır alıkonulan Amerikalı gazeteci serbest bırakıldı

Washington Post'a çalışan serbest gazeteci Austin Tice de 2012 yılında Suriye'de kaybolmuştu

10 Nisan 2016 00:13

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yaklaşık 4 yıldır alıkonulan ABD'li serbest gazeteci Kevin Patrick Dawes'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Bakanlık, Türkiye üzerinden 2012 yılında Suriye'ye geçen 33 yaşındaki Dawes'in Rus yetkililere teslim edildiğini söyledi.

Washington Post gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Suriye hükümetinin Dawes'i alıkoyduklarını hiçbir zaman kabul etmediklerini belirtti. Fakat yetkililer, gazetecinin Suriye hükümeti veya hükümete bağlı bir grubun elinde bulunduğuna inandıklarını söyledi.

ABD'nin Suriye ile diplomatik ilişkisi yok ancak kayıp Amerikan vatandaşlarının güvenliği için Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya ile ortak çalışıyor.

Washington'un alıkonulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Rusya'da Esad'a baskı yapmasını istediği yönünde haberler vardı.

Dawes'in serbest bırakılmasına da ABD'nin Suriye'deki çıkarlarını temsil eden Çek Cumhuriyeti aracılık etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby, "Suriye'de alıkonulan ve kaybolan diğer ABD vatandaşları ile Austin Tice'in durumuna ilişkin bilgiler alabilmek için koruyucu gücümüz Çek Cumhuriyeti aracılığıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Washington Post'a çalışan serbest gazeteci Austin Tice de 2012 yılında Suriye'de kayboldu.

Yetkililer, Dawes'in serbest bırakılmasının Tice'in durumu için ümit verici olduğunu söyledi.

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