-SURİYE'DE 300'Ü AŞKIN GÖZALTI DERA (A.A) - 05.05.2011 - Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Sakba'da bu sabah 300'den fazla kişi gözaltına alındı. İnsan hakları eylemcileri, güvenlik güçleri ve Suriye ordusunun tutuklama kampanyasında Şam'ın banliyölerinden Sakba'da bu sabah 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Bu arada, Suriyeli General Riad Haddad, ordu birliklerinin 25 Nisan'dan beri kuşatma altında tuttukları Dera kentinden bugün çekilmeye başlayacaklarını bildirdi. Silahlı kuvvetlerin Dera'daki görevini tamamladığını ve önümüzdeki saatlerde çekilmeye başlayacağını belirten General Haddad, bunun aşamalı olacağını ve kentte normal yaşama dönüleceğini söyledi.