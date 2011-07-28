-SURİYE'DE 3000 KİŞİ KAYIP LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2011 - Suriyeli sivil toplum örgütü Avaaz, Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı gösterilerin başlamasından bu yana 3000 kadar kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, 15 Mart'tan beri güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 2918 Suriyelinin akıbetinin bilinmediği belirtildi. Açıklamada, rejimin ramazan ayı başlamadan önce muhalif gösterileri bastırmak amacıyla çabalarını yoğunlaştırdığı da vurgulandı. Kayıpların isim ve resimlerinin bulunduğu bir liste yayımlayan örgüt, internette de her kayıp kişi hakkında kısa bilgilerin yer aldığı bir liste yayımlanacağını açıkladı.