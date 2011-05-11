-SURİYE'DE 3 PROTESTOCU ÖLDÜRÜLDÜ BEYRUT (A.A) - 11.05.2011 - Suriyeli insan hakları eylemcileri, güvenlik güçlerinin güneyde hükümet karşıtı protestoculara ateş açarak 3'ünü öldürdüğünü söyledi. Eylemciler, 3 göstericinin dün akşam Dera kentinin Cassım köyünde güvenlik güçlerinin saldırısında öldüğünü, bugün de büyük güvenlik önlemlerine rağmen göstericilerin Dera'nın bazı köylerinde sokakları doldurduğunu kaydetti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, mart ortasında başlayan gösterilerin ardından tanklarla takviye edilen ordu birliklerini Dera ve çevresindeki köylere konuşlandırmıştı. Suriyeli insan hakları grupları, 750'den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor.