-SURİYE'DE 2 KÜRT MUHALİF TUTUKLANDI AMMAN (A.A) - 01.05.2011 - Suriyeli güvenlik güçlerinin, ülkenin doğusundaki Kamışlı kentinde demokrasi yanlısı gösteri çağrısında bulunan iki Kürt muhalifi tutukladığı bildirildi. Suriyeli Kürt bir kaynak, Kürt muhalifler Abdülkadir El Kaznavi ve Abdülsamet Ali'nin, bölgedeki protesto gösterilerinde rol oynadıklarını ve güvenlik güçleri tarafından tutuklandıklarını söyledi. Suriye İnsan Hakları İzleme örgütü de Kaznavi ve Ali'nin dün Kamışlı'da tutuklandıklarını doğruladı. Bu arada, Reuters ajansının ele geçirdiği, amatör kamera tarafından Suriye'nin Dera kentinde çekilen videoda, yolda yatan ve başından vurulan gençlerin görüntüleri yer alıyor. Videoda, yolda başlarından vurulmuş halde, kanlar içindeki bir gencin yanındaki bir diğer gencin, önce "Nabzı atıyor. Nabzı atıyor", daha sonra "Hayır, hayır. Şehit oldu. Şehit oldu" dediği duyuluyor, o sırada arkadaşlarının kurşun yağmuru altında cesedi taşımak için koştuğu görülüyor. Geçen Cuma günü Dera'da çekildiği sanılan videonun ilerleyen bölümünde, kentteki gösteriye katılmak üzere Dera'ya giden bir yolda motosikletli genç köylülerin, "Allah büyüktür. Beşşar devrilsin" diye bağırırken, kalabalığa ateş açıldığı, bir gencin sırtından vurularak yere düştüğü dikkati çekiyor. Videoda ayrıca bir gencin, vurulan arkadaşının kulağına "Şaahadet getir" sözlerini fısıldadığı görülüyor.