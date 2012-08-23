Suriye'de biri Türk 30 gazeteciden haber alınamıyor!

Japon gazeteci Mika Yamamoto'nun Halep'te hayatını kaybetmesiyle Suriye'de görev yapan gazetecilerin can güvenliği tekrar gündeme geldi. Olayların yaşandığı 17 ay boyunca 17 gazeteci hayatını kaybetti, Türk gazeteci Cüneyt Ünal ve el-Hurra kanalı muhabiri Beşar Fehmi halen kayıp, çok sayıda yerel basın mensubundan haber alınamıyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) verilerine göre, Kasım 2011'de gazeteci Ferzat Jarban'ın öldürülmesiyle başlayan süreçte 17 gazetecinin hayatını kaybetmesi, Suriye'yi gazeteciler için dünyadaki en tehlikeli yer haline getiriyor. Halen 2 gazetecinin kayıp olduğunu belirten komite, son iki haftada 3 gazetecinin öldürüldüğüne, çok sayıda yerel gazetecinin de halen kayıp olduğuna dikkati çekerek, gazetecilere yönelik ''ölümcül bir saldırı dalgası başladığını'' savundu.

Suriye'de görev esnasında hayatını kaybeden Japon kadın gazeteci Mika Yamamoto'nun cenazesi, Özgür Suriye Ordusu'nun yardımıyla gazeteci eşiyle geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirildi. Afganistan ve Irak savaşlarını da izlemiş deneyimli gazetecinin ölümü ülkedeki gazetecilerin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Halep'te ordu birlikleriyle muhalifler arasında çıkan çatışmada başından yaralanan Cezayir asıllı Fransız gazeteci Yasin bin Rabia ise tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Arap TV kanalı el-Hurra adına Halep'de görev yapan Türk gazeteci Cüneyt Ünal ve yine aynı kanalın muhabiri Beşar Fehmi'den 20 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor, bölgede çok sayıda yerel basın mensubu da kayıp.

Medya mensuplarını hedef almayın

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü ise Suriye'de son olarak 3 gazetecinin öldürülmesiyle profesyonel ve yerel gazetecilere karşı şiddetin endişe verici şekilde artmaya devam ettiğini, Şam'dan Lübnan sınırına kadar birçok yerde gazetecilerin öldürüldüğünü kaydetti.



Bölgedeki muhabirlerden aldığı bilgilere dayandırarak 6 kayıp basın mensubunun serbest bırakıldığını, haber alınamayan 30'dan fazla gazetecinin hayatından endişe edildiğini bildiren RSF, ülkede çatışan bütün gruplara uluslararası hukuka saygı göstererek ''haber yapmaya çalışan medya mensuplarını hedef almamaları'' çağrısında bulundu.

Milli Gazete'den Cihat Arpacık ve Star Gazetesi'nden Kemal Gümüş, Suriye'deki olayları izlemek üzere gittikleri Halep'e bağlı Afrin kentinde, PYD üyesi oldukları kaydedilen bir grup tarafından alıkonulmuş, 2 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

AA Foto Muhabiri Gül, yaralanmıştı

Temmuzda El-Cezire televizyonu Ankara muhabiri yaralanmış, İngiliz meslektaşıyla kaçırılan Hollandalı gazeteci Jeroen Oerlenmans bir hafta sonra serbest kalmış, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Sinan Gül'ün keskin nişancılar tarafından vurulduğu an ekranlara yansımış, daha sonra çatışma bölgesinden kurtarılan Muhabir Samet Doğan ve Kameraman Kenan Yeşilyurt, Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenlikli bölgeye getirilmişti.

Belgesel çekmek için gittiği Suriye'de kaçırılan Türk gazeteci Adem Özköse ve kameraman Hamit Coşkun'dan 70 gün haber alınamamış, 2 gazeteci yoğun diplomatik temasların ardından serbest bırakılmıştı.