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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de 13 Nisan'da parlamento seçimi yapılacak

Suriye'de iç savaşı sona erdirmek ve barış sürecini başlatmak için yeniden umut belirdi. ABD ile Rusya ateşkes üzerinde anlaşmaya vardı. Devlet Başkanı Beşar Esad seçim çağrısı yaptı.

23 Şubat 2016 12:10


Suriye başkanlık sarayından yapılan açıklamada, Beşar Esad'ın onayladığı karar uyarınca parlamento seçimlerinin 13 Nisan'da yapılacağı bildirildi. Suriye'de parlamento seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. En son 2012 yılında parlamento üyelerini belirlemek için sandığa gidilmişti.

BM Güvenlik Konseyi aralık ayında aldığı bir kararla, Suriye'de yeni bir anayasa temelinde 18 ay içinde parlamento seçimlerine gidilmesi çağrısında bulunmuştu. Seçimlerin BM gözlemcilerinin denetiminde yapılması kararlaştırılmıştı.

ABD ve Rusya ateşkes için anlaştı

Öte yandan ABD ve Rusya, Suriye'deki ateşkesin 27 Şubat'ta başlaması konusunda anlaştı. Anlaşmaya BM'nin terör listesinde bulunan El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ve IŞİD gibi örgütler dahil edilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de kan dökülmesine son verilmesi için gerçekçi bir fırsat yakalandığını söyledi. Putin, iç savaşın tüm taraflarına ateşkes koşullarını kabul edip etmedikleri konusunda karara varmaları için cuma gününe kadar süre tanındığını söyledi.

Obama'nın açıklaması

Mevkidaşı Putin'le telefonda görüşen ABD Başkanı Barack Obama da uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Obama, tüm tarafları insanların acılarına son vermeye, BM arabuluculuğundaki barış sürecini geliştirmeye ve terör örgütü IŞİD'le mücadeleye yoğunlaşmaya çağırdı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de ABD ile Rusya arasında varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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