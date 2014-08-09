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Dünya

'Suriye'de 112, 253 kişi öldü; ölen 12 Türk'ün bilgilerine ulaşıldı'

ÖSO, Suriye iç savaşı sürecinde hayatını kaybedenlerin 112 bin 253 kişinin yüzde 98,83’ünün Suriye vatandaşı olduğunu duyurdu

09 Ağustos 2014 18:26

Tahir Alperen

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yetkilileri tarafından düzenli olarak güncellenen ‘Devrim Şehitleri Veri Tabanı’ kayıtlarına göre, 3 yılı aşan Suriye iç savaşında 31 Temmuz 2014 tarihi itibariyle kimliği tespit edilebilen ölü sayısı 112 bin 253’e ulaştı. ÖSO, 5’i Tel Abyad kentinde olmak üzere hayatını kaybeden 12 Türk vatandaşın da kimlik bilgilerine ulaştığını duyurdu.

ÖSO, “sadece Başkent Şam’da hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 835 kişi olduğunu” belirtirken “43 bin 123 kişinin ateşli silahlarla, 34 bin 518 kişinin top atışı, 4 bin 434 kişinin de Sniper saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini” duyurdu.

 

En kanlı şehirler

 

Şam’ı 22 bin 20 kişiyle Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep takip ederken, en kanlı üçüncü şehir 14 bin 902 kişiyle Humus oldu. Beşşar Esed güçleri ve ÖSO direnişçileri arasında geçen çatışmaların en az görüldüğü şehir ise Suriye’nin güney sınır hattında bulunan Al Suveyda kenti oldu. Bu kentteki çatışmalarda hayatını kaybeden 79 kişinin kimliği tespit edilebildi.

 

76 farklı ölüm şekli

 

ÖSO’nun kayıtlarına göre, “Ülke genelinde iç savaşın ilk başladığı tarihten bu güne kadar geçen bin 232 günde yaşanan çatışmalarda 76 farklı ölüm şekli gözlendi. Buna göre, 34 bin 518 kişi herhangi bir ateşli silah yüzünden hayatını kaybederken, 4 bin 434 kişi Esed ordusu içerisindeki keskin nişancılar tarafından öldürüldü.”

 

‘1450 kişi kimyasal silahla öldü’ iddiası

 

Verilerde “6 bin 329 kişinin hava bombardımanı sırasında yaşamını yitirdiği” söylenirken “1450 kişinin kimyasal silah kullanımı nedeniyle öldüğü” ileri sürüldü. ÖSO, 10 bin 840 kişinin ne şekilde öldüğünü kesin olarak tespit edemediğini açıkladı.

 

12 Türk vatandaşın kimliklerine ulaşıldı

 

ÖSO, “Suriye iç savaşı sürecinde hayatını kaybeden 112 bin 253 kişinin yüzde 98,83’ünü Suriye vatandaşları oluştururken, ölenlerin yüzde 0.73’ünü Filistin’den gelerek direnişe katılan savaşçılardan oluştuğunu” paylaştı. ÖSO’nun tespit ettiği ölenler arasında, Suudi Arabistan, Tunus, Libya, Lübnan, Mısır, Irak ve Kuveyt gibi ülke vatandaşları da yer alırken, 5’i Tel Abyad kentinde olmak üzere hayatını kaybeden 12 Türk vatandaşın kimlik bilgilerine ulaşıldı. 

 

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