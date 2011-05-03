-SURİYE'DE 1000 GÖZALTI BEYRUT (A.A) - 03.05.2011 - Suriye insan hakları savunucuları, yetkililerin son operasyonlarda binden fazla kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdiler. Suriye Ulusal İnsan Hakları Örgütü Başkanı Ammar Kureybi, örgütün, cumartesinden beri çeşitli vilayetlerde ev ev yapılan aramalarda gözaltına alınan bin civarında kişinin ismini tespit ettiğini söyledi. Kurabi, birçok kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Rejime karşı gösterileri bastırmaya çalışan Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bu politikasını yoğunlaştırdığı kaydediliyor. -MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU- Mülteci Hakları Koordinasyonu, Türkiye'nin Suriye'deki olaylardan kaçarak topraklarına sığınan kişilere sınırlarını kapamamış olmasını olumlu karşıladığını bildirdi. Mülteci Hakları Koordinasyonundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye en uzun kara sınırı olan Suriye'de başlayan protesto gösterilerinin gün geçtikçe şiddetlendiğine dikkat çekildi. Suriye hükümetinin özellikle son iki haftadır göstericilere askeri önlemlerle, ağır silahlarla karşılık vermesinin yüzlerce sivilin öldürülmesine, binlerce sivilin yaralanmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, Suriye'deki bu kaos ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınmak isteyenlerin Türk yetkililer tarafından kabul edildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede, Türkiye'nin 252 Suriyeli sığınmacının güvenlik, barınma, gıda, sağlık ihtiyacını karşılamak üzere önlemler aldığı belirtilen açıklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına sığınan kişilere sınırlarını kapamamış olması Mülteci Hakları Koordinasyonu tarafından olumlu karşılanmaktadır'' denildi. Açıklamada, bundan sonra atılacak adımlar konusundaki önerilere de yer verilerek, olası sığınma hareketleri için Suriye sınırının kapatılmaması, gelenlerin sınırdan geri çevrilmemesi, sığınma amacıyla gelenlerin koruma altına alınması istendi. Suriye'den gelen sığınmacılar Türkiye'ye kabul edilirken ve daha sonraki ihtiyaçları karşılanırken etnik köken, din ve benzeri konularda ayrım yapılmaksızın eşit yaklaşılması talep edilen açıklamada, kendi imkanları ile ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanların veya akrabalık ilişkisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile birlikte yaşamak isteyenlerin bu taleplerinin değerlendirmeye alınması gerektiği görüşüne yer verildi.