Suriye'de 1 milyon kişiye iftar yemeği dağıtıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- İÇ savaşın devam ettiği Suriye\'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayının ilk 20 gününde 1 milyon sivile iftar yemeği dağıttı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye\'nin İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye kentleri kırsallarındaki köylerde ve çadır kentlerde yaşayan ailelere her gün 50 bin kişilik iftar yemeği dağıttıklarını söyledi. Suriye\'de Ramazan ayında yardım çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirten Tosun, \"Suriye içerisinde muhaliflerin kontrol ettiği alanların tamamında yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle iftar yemeğine ağırlık verdik. Mutfak ve mobil aş evlerimizde pişirdiğimiz 50 bin kişilik sıcak yemeği her gün İdlib, Hama, Halep ve Lazkiye illerinin kırsal kesimlerinde bulunan ailelere ulaştırıyoruz. Ramazan ayının geride bıraktığımız ilk 20 gününde ise toplam 1 milyon Suriyeli sivile iftar yemeği dağıtmış olduk\" dedi.

Vakıf, Suriyeli savaş mağduru ailelere Ramazan ayı içerisinde iftar yemeğinin yanı sıra sıcak ekmek, gıda paketi ve giyim desteği de sağlıyor.



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