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Dünya

Suriye'dan Katar'a yanıt ŞAM (A.A)

17 Ocak 2012 15:49

-Suriye'dan Katar'a yanıt ŞAM (A.A) - 17.01.2012 - Suriye Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın, "Suriye'ye Arap askerlerinin gönderilmesi" yönündeki açıklamalarını kesinlikle reddettiklerini açıkladı. Suriye devlet televizyonu, Dışişleri Bakanlığı'nın, Katar'ın, Suriye'ye Arap askerlerini gönderme yönündeki önerisi ve açıklamalarını kesin bir dille reddettiğini, bu tarz açıklamaları "krizi tırmandırma, Arap Birliği'nin çalışmalarını engelleme ve bir dış müdahaleye çağrı" olarak nitelendirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Suriye halkının hangi isim altında olursa olsun, dış müdahaleyi ve ülkenin egemenliğine gölge düşürecek herhangi bir durumu kesinlikle kabul etmediği vurgulandı.

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