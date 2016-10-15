Suriye zirvesinde yeni ateşkes çabaları

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen Suriye zirvesinde yeni bir ateşkes için görüşmeler yapılıyor.

Toplantıya, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Irak, Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları katılıyor.

Suriye'de geçen ay ilan edilen ateşkes kısa bir süre sonra çökmüştü.

Ateşkesin bozulmasından bu yana Suriye ve Rusya, Halep'in muhaliflerin elindeki doğu kesiminde bombardımanı yoğunlaştırmıştı.

Bu arada, Türkiye desteğindeki muhalifler, Irak Şam İslam Devleti'nin elindeki Dabık'a saldırılar düzenlemeye başladı.

Anadolu ajansı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türk topçu birlikleri ve Koalisyon hava kuvvetlerinin Dabık'a saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ajansa göre, muhalif birlikler Azez-Cerablus ilçeleri arasındaki hatta, Dabık'ın doğu tarafından başlattıkları operasyonla köydeki militanlara baskı uygulamaya başladı.

Muhaliflere, koalisyona ait savaş uçakları da zaman zaman destek veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birliklerinin de Türkiye topraklarından yaptıkları atışlarla aynı bölgeyi vurduğu belirtiliyor.