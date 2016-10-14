Suriye zirvesi Lozan Antlaşması'nın imzalandığı otelde yapılacak

İsviçre'nin Lozan kentinde yaklaşık bir asır önce Türkiye'nin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması'nın imzalandığı Beau-Rivage Palace Oteli, bu kez bugün Suriye krizi nedeniyle Rusya, ABD ve Türkiye'nin yanı sıra bazı bölge ülkelerini bir araya getirecek.

Avrupa'nın göbeğinde yer alsa da AB dışında olmayı tercih eden, NATO üyesi olmayan ve BM Cenevre Ofisi'ne ev sahipliği yapmasına rağmen BM'ye bile 2002 yılında 190. üye olarak katılan, tüm bu sebeplerle tarafsızlığıyla tanınan İsviçre, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden Lozan Antlaşması'na, İran ile nükleer müzakerelerinden Suriye görüşmelerine kadar birçok diplomatik görüşmede tercih edilmeyi sürdürüyor.

İran ve Katar'ın katılımı henüz netleşmedi

Rusya, ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Katar dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın davet edildiği toplantıya, Katar ve İran'ın katılımı henüz netleşmedi.

Suriye'de çatışan tarafların ateşkese uyması için gerekli çalışmanın yürütülmesi ve krizin siyasi çözümünün yeniden başlatılması için ön koşulların oluşturulması hedeflenen toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

ABD, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Lozan'da, Suriye'deki şiddetin azaltılması ve insani yardımların ulaştırılması dahil "önemli müttefiklerle" çok taraflı görüşeceği duyururken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu toplantıyla geçen ay askıya alınan Rusya-ABD anlaşmasında yer alan prensipler temelinde bir diyaloğun başlatılmasını ümit ettiğini belirtmişti.

Washington yönetimi, Suriye konusunda Rusya ile sürdürdüğü ikili müzakereleri ay başında yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle tek taraflı olarak askıya almıştı.

Altı ülkenin katılımıyla yapılacak Lozan'daki toplantının, ABD ve Rusya arasında Suriye konusundaki ikili görüşmelerin tekrar başlaması anlamına gelmediği ifade edilmişti. Bu nedenle, Kerry ile Lavrov'un Lozan'da ikili bir görüşme yapması beklenmiyor.

Rusya: Suriye görüşmesine İran, Irak ve Mısır da katılmalı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Lozan’daki Suriye görüşmesine İran, Irak ve Mısır temsilcilerinin de katılmasından yana olduklarını belirtti.

Çözüm sürecinin Suriyelilere doğrudan etki yapabilen az sayıda ülkeyle başlatılması gerektiğini söyleyen Bogdanov, “Onların da gelmesinden yanayız ve biz bunu ABD’lilere söyledik” dedi. Suriye’de ateşkesin yeniden başlatılmasının İsviçre’deki toplantıların ana gündemi olacağını kaydeden Rus yetkili, Moskova’nın beklentisinin, Washington’ın daha önce üzerinde anlaşmaya varılan ateşkese dair taahhütlerini yerine getirmesini beklediğini ifade etti.