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Dünya

Suriye yüzünü Asya ve Afrika'ya döndü KAHİRE (A.A) 

15 Kasım 2011 16:42

-Suriye yüzünü Asya ve Afrika'ya döndü KAHİRE (A.A) - 15.11.2011 - Suriye, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yönetim karşıtlarına sert muamelesi yüzünden Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık Asya ve Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi planlıyor. Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Nidal El Şaar, Mısır'da yayımlanan El Alem El Yum gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye ekonomisinin yaptırımlara oldukça iyi dayandığını söyledi. El Şaar, Avrupa'nın petrol yatırımları dışında ülkedeki mevcut yatırımların yaptırımlardan çok etkilenmediğini belirtti. Suriye'nin yaptırım uygulamayan ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmenin yollarına baktığını ifade eden El Şaar, bu konuda pek çok seçenekleri bulunduğunu, bunların Latin Amerika ülkeleri, Rusya, Belarus, Kazakistan, Afrika ve Güneydoğu Asya'dan bazı ülkeler olduğunu kaydetti. ABD ve AB, yönetim karşıtı gösterilerde 8 ayda 3500'den fazla kişinin öldüğü Suriye'nin petrol endüstrisi ve bazı kamu kurumlarına yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bazı uzmanlar, Suriye'de gayri safi milli hasılanın bu yıl birkaç puan düşeceğini tahmin ediyor.

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