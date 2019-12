-Suriye Yönetimine ''Şiddet durdurulmalı'' çağrısı CİDDE (A.A) - 30.11.2011 - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Dışişleri Bakanları toplantısında, üye ülkeler Suriye'ye, sivillere yönelik şiddetin durdurulması çağrısında bulundu. Basına kapalı yapılan toplantıda üye ülkelerin temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Suriye'deki olaylardan, sivil kayıplardan duyulan rahatsızlıkları dile getirdi ve derhal şiddete son verilmesini istediği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Suriye'deki olaylardan, sivil kayıplardan duyulan rahatsızlığı bir kez daha ifade etti. Bakan Davutoğlu'nun Türkiye'nin Suriye politikasının temellerini geniş şekilde anlattı, Suriye'nin Ortadoğu'daki önemine değindi ve orada meydana gelen olayların tüm Ortadoğu'yu yakından ilgilendirdiğinin altını çizdi. Davutoğlu'nun, ''Birçok defa reform tavsiyelerinde bulunduk. Ancak bu tavsiyelerimizin hiçbir dinlenilmedi. Yerine getirilmedi'' sözlerine karşılık Suriye Dışişleri Bakanı Velid Müellim reform yapacaklarını ancak ülkenin dış güçler tarafından karıştırılmaya çalışıldığını dile getirerek sınırlarını korumaya çalıştıklarını söyledi. Velid Müellim'in Suriye'nin Adana protokolüne sadık olduklarını ve sınırlarının güvenliği konusunda komşu ülkeler ile konuşmaya hazır olduklarını bildirmesi ve ülkesine çeşitli ülkelerden sızmalar olduğunu dile getirmesi üzerine Bakan Davutoğlu şunları söyledi: ''Türkiye sınırlarının her metrekaresinin kontrolüne sahiptir. Ve kontrol etmeye de devam edecektir. Aynı zamanda Türkiye topraklarının her metrekaresinin kontrolüne de sahiptir. Türkiye'ye komşu ülkelerin de bu anlayışta olduğunu sanıyorum. Ancak esas siz Suriye'de birçok yerde kontrole sahip misiniz?'' Bakan Davutoğlu Suriye'deki duruma değinirken Hatay'da Suriye'den gelen Suriyelileri kamplarda ziyaret ettiğini ve onları dinlediğini, Suriyelilere her zaman Türkiye'nin sınırlarının açık olduğunu ve hiçbir zaman da silahlı unsurları desteklemediklerini söyledi. Suriye'de meydana gelen olayların son derece endişe verici olduğunu da ifade eden Bakan Davutoğlu zarar görenlerin durumlarının hayal mahsulü olmadığını ve bu zarar görenlerinin isimlerinin de bilindiğini ifade etti. Ayrıca tutuklananların akıbetlerinin ne olduğunun da bilinmediğine vurgu yaptı. Bu arada söz alan Katar Dışişleri Bakanı Hamid Bin Casim de Suriye'deki durumları endişe verici şekilde takip ettiklerini, ülkesinde bu konuda çok şeylerin yazıldığını ve Suriye'nin verdiği reform sözlerinin asla yerine getirilmediğini belirterek tepki gösterdi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi de söz alarak Suriye'nin dış güçler tarafından karıştırılmak istendiğini dile getirirken, Suriye'yi şiddetle savunur bir pozisyon almadığı öğrenildi. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu konuşmalar sırasında Türkiye'nin Suriye'ye olan desteklerini de hatırlatarak, ''Suriye yönetimi geçmişte izole olduğunda Türkiye diyaloğu savundu. Sürekli Suriye'ye tavsiyelerde bulundu. Ancak bunların da hiçbiri dinlenilmedi'' dedi. Davutoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Suriye bizi dinlemesin, Arap birliğini de dinlemesin, ama Suriye kendi halkını, sokaklardaki on binlerce insanı dinlesin. Şam'da yönetim lehine binlerce insan toplanırken hiçbir olay olmuyor ancak diğer bölgelerde birkaç yüz kişi bile toplansa en sert şekilde orantısız güç kullanılıyor. Sahici mermiler kullanılıyor. Birçok insan da hayatını kaybediyor. Türkiye her zaman Suriye halkının yanındadır.''