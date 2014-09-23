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'Suriye yönetiminden izin alınmalıydı'

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Suriye'deki IŞİD hedeflerine yapılan hava saldırılarında Suriye yönetiminden izin alınması gerektiğini'söyledi

23 Eylül 2014 18:03

Kremlin Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki mun ile yaptığı telefon konuşmasında, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yapılan hava saldırılarını görüştü.

Saldırıların yapılması için izin alınması gerekirdi

Görüşmede Rusya'nın konuya ilişkin tutumunu açıklayan Putin, "Suriye yönetiminin saldırılardan haberdar edilmesi yetersiz. Saldırıların yapılması için yönetimden izin alınması gerekiyor" dedi. 
 
ABD ordusu ve partner ülkelerin güçleri, avcı ve bombardıman uçakları ve Tomahawk kara saldırı füzelerini kullanarak, Suriye'deki IŞİD hedeflerine karşı operasyon başlatmıştı.
 
Suriye yönetiminden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili kendilerinin haberdar edildiği belirtilmiş fakat ABD'ye Suriye topraklarına saldırı yapmaya müsaade etmedikleri kaydedilmiş.

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