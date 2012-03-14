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Dünya

Suriye yönetimi Annan'ın teklifini kabul etmedi

Suriye lideri Beşar Esad, muhalifler silah bırakana dek bir adım atmayacaklarını belirtti.

14 Mart 2012 12:56

 

T24 - Suriye yönetimi, BM ve Arap Ligi'nin özel temsilcisi Kofi Annan'a "Hayır" dedi. CNN İnternatıonal'ın haberine göre; Esad, Kofi Annan'ın Suriye'de akan kanın durması için ortaya koyduğu önerileri kabul etmedi.

Beşar Esad'ın yanıtı, Kofi Annan'ın ankara'da Suriyeli muhaliflerle görüşmesinin ardından geldi.

CNN İnternational'ın haberine göre, Devlet Başkanı Beşar Esad, Annan'ın çabalarını elinin tersiyle iterek, Annan'ı arap ligi temsilcisi olarak tanımadığını söyledi.

Suriye lideri, muhalifler silah bırakana dek bir adım atmayacaklarını belirtti.

Pazar günü Beşar Esad'la görüşen Annan Auriye krizine çözüm için 'Ateşkes, mahkumların salıverilmesi ve insani yardım ulaştırılması' koşullarını ortaya koymuş ve "İşimiz zor ama umutluyuz" demişti.

 

 

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