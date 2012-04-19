Suriye yolcusu olan gemide patlayıcı ve mühimmat çıktı

Suriye’ye silah göndermek için İran’ın kiraladığı iddia edilen kuru yük gemisi, dün İskenderun Limanı açıklarına demirledi.

Hürriyet'in haberine göre, 13 Nisan cuma günü yola çıkan, pazartesi Suriye-Kıbrıs-Türkiye arasında uydu sinyalini kapatıp, kaybolduğu öne sürülen 6 bin 200 tonluk gemi, dün 11.15’de İskenderun açıklarına geldi. İskenderun Limanı’nın 2.5 mil açığında demirleyen kuru yük gemisinde ilk incelemede patlayıcı- mühimmat olduğu belirlendi. Gemiye bu nedenle tehlikeli madde taşıdığını işaret eden kırmızı bayrak çekildi. Patlayıcı- mühimmatın miktarı ve türü konusunda bilgi verilmedi.

Gözlemciler ‘tarafsız’ ülkelerden gelsin

Çin’e resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Annan planının uygulandığını gözlemek için ülkesine 250 uluslararası denetçinin yollanmasının yeterli olacağını söyledi. Muallim, gözlemcilerin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ‘tarafsız’ ülkelerden gelmesi gerektiğini savundu. Ancak saydığı ülkelerin bazıları Esad rejimine yakın tutumlarıyla biliniyor.

Paris zirvesi toplanıyor

Suriye lideri Başar Esad’ın, ayaklanan halka uyguladığı şiddetin sona ermesi için kurulan Suriye’nin Dostları Grubu Dışişleri Bakanları bugün Fransa’nın başkenti Paris’te toplanıyor.



