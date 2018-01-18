Suriye Viyana'daki BM toplantısına katılma kararı aldı

Özge Düzgün, İstanbul, (DHA)- Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilci yardımcısı, Suriye hükümetinin Avusturya’nın başkenti Viyana’da önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler’in düzenlediği barış görüşmelerine katılacağını açıkladı.
Ramzy Ezzeldin Ramzy, Şam\'daki düzenlenen basın konferansında Suriye\'nin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Miktat’ın görüşmelere hükümetin katılmayı planladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Suriye hükümetini ve muhalefeti önümüzdeki hafta Viyana\'daki görüşmelere davet etmişti.