T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye Viyana'daki BM toplantısına katılma kararı aldı

Özge Düzgün, İstanbul, (DHA)- Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilci yardımcısı, Suriye hükümetinin Avusturya’nın başkenti Viyana’da önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler’in düzenlediği barış görüşmelerine katılacağını açıkladı

18 Ocak 2018 20:48

Özge Düzgün, İstanbul, (DHA)- Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilci yardımcısı, Suriye hükümetinin Avusturya’nın başkenti Viyana’da önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler’in düzenlediği barış görüşmelerine katılacağını açıkladı.

Ramzy Ezzeldin Ramzy, Şam\'daki düzenlenen basın konferansında Suriye\'nin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Miktat’ın görüşmelere hükümetin katılmayı planladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Suriye hükümetini ve muhalefeti önümüzdeki hafta Viyana\'daki görüşmelere davet etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüzgünDHA Birleşmiş Milletler SuriyeSuriyeAvusturyanınViyanadaBirleşmiş MilletlerinRamzy Ezzeldin RamzyFaysal MiktatınBirleşmiş Milletler SuriyeViyana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24