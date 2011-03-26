Suriye ve Yemen'de gösteriler büyüyor

T24 - Suriye'de günlerdir Dera'da süren gösteriler bugün başkent Şam'a yayıldı. Yemen'de ise hükümet yanlıları ve karşıtları ayrı gösteriler düzenliyor.

Suriye'de günlerdir Dera'da süren gösteriler bugün başkent Şam'a yayıldı.

Reuters, Dera'daki hükümet karşıtı gösterilere destek için Şam'da toplanan yaklaşık 200 göstericiye müdahale eden polisin bazı göstericileri gözaltına aldığını bildirdi.

El Cezire televizyonu, 1882'de hükümet karşıtı binlerce kişinin öldürüldüğü Hama'da toplanan göstericilerin, Esad ailesinin bir an önce yönetimi bırakması için sloganlar attıklarını aktardı.

Ülkenin bazı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde de binlerce kişi hükümetteki yolsuzluk olaylarını protesto etti.

Facebook üzerinden örgütlenen "Suriye Devrimi 2011" grubu, bugün ülkenin birçok bölgesindeki camilerde gösteri çağrısı yapmıştı.

Hükümet yanlıları da son olaylara karşı gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor.



Dera'da gösteriler sürüyor

Dera'da önceki gün ölenlerin cenazesi için toplanan binlerce kişi, alınan polis önlemlerine rağmen yürüyüş düzenliyor.

Çok sayıda askerin konuşlandırıldığı şehre gazetecilerin girişi yasaklandı.

Dera'da bir haftadır süren gösterilerde onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın basın danışmanı, dün hükümetin 48 yıllık olağanüstü kaldırmak üzere çalışmalara başlayacağını ve demokratikleşme yönünde reforma gidileceğini açıklamıştı.



Bu haberin ardından ülkede yüzlerce kişi kutlama amacıyla sokaklara dökülmüştü.



Türkiye'den Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki olaylarla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Dost ve kardeş Suriye’de cereyan eden olayları yakından takip ediyoruz. Bu olaylarda meydana gelen can kayıplarını ve yaralanmaları üzüntüyle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşar Esad’ın talimatı doğrultusunda, olaylarda meydana gelen can kayıplarının faillerini saptamak için soruşturma başlatılmasını ve gözaltına alınan kişilerin salıverilmesi kararını doğru yönde atılmış adımlar olarak değerlendiriyoruz.

Suriyeli yetkililerin halkın meşru taleplerinin ve beklentilerinin karşılanmasını teminen siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda reform çalışmalarının başlatılması konusundaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Gerekli çalışmaların süratle tamamlanarak alınacak kararların zaman kaybedilmeden uygulamaya konulması son derece önemlidir"



Yemen'de iki ayrı miting

Haftalardır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan ve geçen Cuma 52 göstericinin öldüğü Yemen'de, hükümet karşıtları ve yanlıları bugün iki ayrı gösteri düzenledi.

Tansiyonun yüksek olduğu başkent Sana'da, binlerce yandaşına hitap eden 32 yıllık devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, akan kanı durdurmak için iktidarı bırakmaya hazır olduğunu, ancak iktidarı güvenli ellere teslim etmeden görevden ayrılmayacağını söyledi.

Sana'da haftalardır kitlesel gösteriler düzenleyen muhalifler de, Salih yanlılarının toplandığı bölgeye 4 kilometre uzaklıktaki Sana Üniversitesi'nde toplanmaya başladı.

Bugünün Salih'in son görevde olduğu son Cuma olacağını söyleyen on binlerce gösterici, bugünkü gösteriyi "Veda Günü" olarak adlandırdı.

Muhalefet cephesine göre Yemen tarihinin en kalabalık mitingi olarak nitelendirilen yönetim karşıtı eylemlere katılanlar, Salih aleyhine “git artık”, “şehitlerin hesabını vereceksin”, defol” gibi sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Görgü tanıkları, askerlerin hükümet yanlısı göstericilerin, binlerce kişinin hükümet karşıtı gösteriler düzenlediği bölgeye girmesini engellemek için havaya ateş açtığını söylediler.

Birçok general, hükümet yetkilisi ve aşiret liderinin desteğini çektiği Ali Abdullah Salih, hükümeti feshetmiş ve ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.