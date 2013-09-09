Suriye ve İran'dan ABD'ye teklif iddiası: Esadsız erken seçim yapılsın

ABD yönetimi Suriye'ye askeri operasyon için Kongre’yi ikna çabalarını artırırken, İran ve Suriye'nin bir karşı teklif sunma hazırlığında olduğu iddia edildi. Teklife göre, Suriye lideri Beşşar Esad'ın aday olmayacağı erken seçimle iktidardan ayrılmasını öngörüyor.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Başkanı Alaaddin Burucerdi ile Suriyeli muhatapları arasında birkaç gün önce görüşülen bu teklifi, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in bugün Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da paylaşması bekleniyor.

Haaretz gazetesinin Arap ve İran basınını kaynak göstererek bildirdiği habere göre, teklif kapsamında Suriye'de iktidarın aşamalı olarak "demokratik transferi" öngörülüyor. Bu da "Suriye'deki devlet başkanlığı seçimleri öne çekilecek ve Beşar Esad aday olmayacak" şeklinde yorumlanıyor.

Kimyasal transfer

Muallim'in Moskova'daki temaslarında gündeme geleceği iddia edilen bir başka konu da Suriye'nin kimyasal silahlarını Rusya ya da bir başka ülkeye taşıması planı. İsrail gazetesi Muallim'in Moskova ziyaretinde bu konunun da ele alınacağını bildirdi.

Bir başka iddiaya göre ise Muallim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye'nin Scud ve diğer füzelerinin de Tartus'taki Rus üssüne transfer edilmesi için izin isteyecek. Haaretz'e göre, böylece füzeleri olası bir ABD saldırısından korumayı amaçlayan Suriye'nin kimyasal silahlarını da bu üsse aktarması muhtemel.

Kimyasalı Esad’ın haberi olmadan mı kullandılar?

Bu arada Bild am Sonntag gazetesine konuşan Alman istihbarat yetkilileri, rejim güçlerinin Devlet Başkanı Beşar Esad'ın şahsi izni olmaksızın kimyasal silah saldırısı düzenlemiş olabileceğini söyledi.

Alman istihbarat kurumlarının ele geçirdiği telsiz kayıtlarına göre, sahadaki Suriyeli komutanlar dört buçuk ay boyunca Devlet Başkanlığı'ndan kimyasal silahları kullanmak için izin istedi ancak bu izni alamadı. Alman istihbarat yetkililerine göre, bu da 21 Ağustos'ta Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde yaşanan ve 1400'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu bildirilen saldırıyı Esad'ın şahsen onaylamadığı anlamına gelebilir.

Reuters haberle ilgili Alman dış istihbarat kurumu BND yetkililerine ulaşamazken, Bild telsiz kayıtlarının Suriye kıyısı yakınlarında seyreden Alman istihbarat gemisi Oker tarafından elde edildiğini bildirdi.