Suriye ve İran Türkiye'ye ateş püskürdü

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İstanbul'da yapılan "Suriye'nin Dostları" toplantısını "Suriye'nin Düşmanları" olarak tanımladı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, "Türkiye'nin komşu bir ülkenin egemenliğini ihlal etme amaçlı bir toplantıya ev sahipliği yaptığını ve bunun savaş ilanı sayılacağını" söyledi.

Laricani, genel kurulda İstanbul'da yapılan konferansın İsrail'e yeni bir nefes aldırmak için yapıldığını öne sürerken diğer ülkelerdeki diktatörlüğe sessiz kalındığına dikkat çekti. Laricani, konferansına katılan ülkelere seslenirken, "Eğer sizler bölgedeki demokrasi için endişeliyseniz, neden Bahreyn'deki vahşi diktatörlüğe ve bazı diğer ülkelerdeki diktatörlüğe sessiz kalıyorsunuz?" diye sordu. Meclis Başkanı Ali Laricani, Suriye için Kofi Annan tarafından hazırlanan plana değinerek, şöyle dedi:

"Annan, planını uygulamaya geçirmek için çaba ederken, İstanbul'dan başka sesler yükseliyor. Demek ki bu ülkelerin meselesi Suriye'de reformlar değil. Türkiye emperyalizmin taşeronu oldu."

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanvekili Muhammed Kevseri, Mehr ajansına yaptığı açıklamada, İstanbul'daki konferansı "Suriye'nin düşmanları" olarak değerlendirerek, Türkiye'yi "Emperyalizmin taşeronu" olmakla suçladı. Kevseri, Başbakan Erdoğan'ın İran ziyareti ile Tahran'ı Suriye konusunda ikna etmeye çalıştığını ancak "katı bir yanıt" aldığını söyledi.