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Dünya
Deutsche Welle

Suriye ve Irak'ta ABD bombardımanı sürüyor

ABD savaş uçakları, IŞİD'e yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

30 Ekim 2014 10:50


ABD hava saldırılarında Kobani'yi kuşatan IŞİD militanlarının mevzileri vuruldu. Toplam 8 hedef bombalandı. Terör örgütüne ait 6 araç, mevziler ve karargâh olarak kullanılan bir binanın imha edildiği açıklandı.

Irak'ta ise savaş uçakları ve insansız hava araçları Sincar'ın kuzeyi ve Felluce'de 6 hedefi bombaladı.

Ağır silahlı Peşmerge birlikleri dün Kobani'ye gitmek üzere Irak'tan yola çıkmıştı. Esad rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı bir grup da IŞİD kuşatmasına karşı savaşan Kürtlere destek vermek üzere Kobani'ye ulaşmıştı.

Kobani'ye gelen ÖSO unsurları hakkında çelişen bilgiler veriliyor. Türk kaynakları 150, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 50 ÖSO militanının Kobani'ye girdiğini doğruladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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