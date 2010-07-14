Suriye ve Irak'la yaşanan gelişmeler Mardin'e yaradı

T24 - Suriye'yle vizelerin kalkması, Irak'la yaşanan olumlu gelişmeler ve kentin teşvik kapsamında yer almasıyla birçok yerli-yabancı şirket, Mardin'de fabrika kurmak için sıraya girdi.



Tarihi camileri, manastırları ve kiliseleriyle inanç turizminde son dönemde adından sıkça söz ettiren Mardin'de yatırım seferberliği başlatıldı. Zaman'ın haberine göre, turizm alanında önemli gelişmeler kaydeden Mardin'de sanayi yatırımları da hız kazandı. Yabancı yatırımcının da mercek altına aldığı şehirde son bir yıl içerisinde 13 fabrikanın temeli atıldı. Vizelerin kaldırıldığı Suriye'nin yanı sıra Irak'la ticari ilişkilerin artmasının ardından patronlar fabrika kurmak için sıraya girdi. İşadamlarının yatırım talebi artınca Mardin Valiliği, ikinci organize sanayi bölgesi kurmak için harekete geçti. Şehrin ihracatı da bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artarak 270 milyon dolara çıktı.



Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen 13 fabrikanın önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi ile birlikte ilk etapta bin kişi istihdam edilecek. Halen organize sanayi bölgesinde bulunan 93 fabrikada 4 bin 500 kişi çalışıyor. Buradaki firmalar, iç piyasanın yanı sıra Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Turizmde elde edilen başarıyı sanayide de yakalamak istediklerini belirten Mardin Valisi Hasan Duruer, Ortadoğu ülkelerine yakın olan şehrin, önemli yatırımların merkezi haline geldiğini kaydetti. Suriye ve Irak'la yaşanan olumlu gelişmelerin Mardin'deki ihracatı da artırdığını kaydeden Duruer, şu bilgileri verdi: "Geçtiğimiz yıl bu ülkelere 270 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bulgurdan boruya, turşudan çikolataya kadar geniş bir yelpazede üretim yapan fabrikalar önümüzdeki yıldan itibaren hizmete girecek. Habur Sınır Kapısı ve yeni açılacak Nusaybin kapısı ile Mardin, Ortadoğu'ya açılan önemli bir ticaret kapısı olacak."



Mardin İşadamları Derneği Başkanı M. Ali Babaoğlu, son bir yıl içinde artan talepler sonucunda yeni bir organize sanayi bölgesinin kurulması için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Babaoğlu, "Hükümetin yaptığı açılım özellikle sınıra komşu illere hareket getirdi. Mardin artık yatırımcının cazibe merkezi haline geldi." dedi. Mardin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı M. Ali Tutaşı ise, Ortadoğu'ya yakın olmanın kendileri için büyük avantaj olduğunu vurguladı. Mardin'in yatırımcıya güven verdiğini belirten Tutaşı, "Irak, Suriye ve İran'a yakın oluşumuz, ulaşım ve altyapı sıkıntımızın olmayışı, yatırım yapmak isteyenler için bir avantajdır. " ifadelerini kullandı.





Ortadoğu'ya nişasta ihraç edecek



Adanalı ortağı Recep Sıcakyüz ile Türkiye'nin yedinci nişasta fabrikasını kuran Mardinli işadamı Abdullah Aydemir bütün sıkıntılara rağmen yatırımı doğup büyüdüğü memleketine yaptı. 20 milyon dolar yatırımla 10 bin metrekare alana kurulan fabrika 200 işçiye istihdam sağlıyor. Fabrika tam kapasiteye ulaştığı zaman yaklaşık 600 kişi çalışacak. Ortadoğu ülkeleri ve Türk devletlerine ihracat yapacak olan Ay Nişasta fabrikası ortaklarından Abdullah Aydemir, bölgedeki işsizliğe çare bulmak ve memleketine olan vefa borcunu ödemek için böyle bir yatırım yaptığını söylüyor. Devletten kredi ve teşvik almadan bu yatırımı yaptığını belirten Aydemir, "Bizim isteğimiz devletin Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik ve doğalgaz sıkıntısını gidermesi. Buraya 20 milyon dolar yatırım yaptık. Tam kapasite çalıştığımızda bu yatırım 30 milyon dolara yükselecek. Biz bölgemizde huzur güven istiyoruz. İhracatta bize kolaylık sağlanmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.



Mardin ve Şanlıurfalı işadamları Turgay Timur ve Fevzi Kaya ortaklığıyla kurulan Dicle Boru Limitet Şirketi 80 işçiyi istihdam ediyor. Tam kapasite ile çalıştığında 200 kişiye iş verecek olan fabrika 15 milyon dolara mal olacak. Devletten hiçbir katkı ve destek almadan fabrikayı kurduklarını anlatan işadamı Turgay Timur, üretimlerini iç piyasa ve Arap ülkelerine ihracat şeklinde yapacaklarını söyledi. Genç girişimci Cemil Duyan ise 2 milyon dolara Bulgur fabrikası kurdu. Fabrikada 30 işçi istihdam edilecek, günlük 75 ton ürün işlenecek. İşsizliğe çare olmak için böyle bir yolu denediğini anlatan Duyan, "Bölgemizde işsizlik had safhada. Demokratik açılımla birlikte burada önemli yatırımlar yapılmaya başlandı. Biz de bu açılıma katkıda bulunmak için fabrika kurduk. Ve kurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.







