Suriye ve Irak sınırına örülecek duvarın ihalesi 61 milyon TL'ye AKP'li isme verildi

TOKİ, Şırnak'ta örülecek Suriye ve Irak sınırı duvarının ihalesini 61 milyon TL'ye AKP’den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketlerine verdi.

Şırnak'ta Suriye ve Irak sınır hattına örülen beton duvarların milyonlarca liralık ihaleleri AKP’den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketlerine verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Güneydoğu illerinde sınıra duvar örülmesi, gözetleme kulesi inşa edilmesi ve aydınlatma direkleri dikilmesi için birçok ihale düzenledi. Bu ihalelerin sonuncuları da Şırnak sınırına duvar örülmesi için yapıldı.

İlk ihale değil

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TOKİ, 17 Eylül 2021 tarihinde de “Şırnak İli Cizre-Silopi Hudut Hattına Üçüncü Etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumlarında kullanılan 21\C maddesine göre ve pazarlık usulüyle yapılan ihale tam 26 milyon 959 bin TL’ye Binbay Yapı İnşaat Şirketi’ne verildi. TOKİ, şirketten Şırnak sınırına örülecek duvarın 2 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlanmasını istedi.

Ancak bu ihale Binbay Yapı İnşaat Şirketi’nin aldığı ilk ihale değildi. TOKİ’nin 6 Haziran 2020 tarihinde “Şırnak İli Cizre-Silopi Hudut Hattına Birinci Etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı” adı altında düzenlediği ihale de 34 milyon TL’ye İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat iş ortaklığına verildi.

Bu ihalelerle Şırnak’a örülen duvarın birinci ve üçüncü etabı için TOKİ’nin kasasından yaklaşık 61 milyon TL çıktı.

AKP'den aday adayı olmuştu

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ise TOKİ’nin milyonlarca liralık ihaleler verdiği İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat şirketlerinin merkezi Siirt’teki aynı adreste yer alıyor. Şirketlerin sahibinin de Bedrettin Binbay olduğu belirtiliyor. Binbay, 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu.

Son 11 yılda toplam 1 milyar 166 milyon TL ihale

Öte yandan, Binbay’ın İzbay İnşaat isimli şirketi TOKİ’den 2013 ile 2021 yıllarını kapsayan 9 yılda tam 17 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 623 milyon 809 bin TL’yi buluyor.

Binbay’ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Binbay Yapı İnşaat Şirketi de 2011 ile 2021 yıllarını kapsayan son 11 yılda kamudan 14 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 542 milyon 695 bin TL’yi buluyor.

Yani, Bedrettin Binbay iki şirketi ile kamudan son 11 yılda toplam 1 milyar 166 milyon TL değerinde 31 ayrı ihale aldı.