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Dünya

Suriye 'uzun kol'la gözdağı verdi

Suriye ordusu, füze sistemlerinin gücünü test etmek ve kendisine yapılacak herhangi bir saldırıya hazırlık için tatbikat yaptı.

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Arap Baharı sonrasında şiddet olaylarının eksik olmadığı Suriye'ye uluslararası baskı giderek artıyor. Şam yönetimi bir yandan bu baskıları hafifletmeye çalışırken, diğer taraftan olası bir saldırıya karşı askeri tatbikat yaptı.  

Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye ordusu, füze sistemlerinin gücünü test etmek ve kendisine yapılacak herhangi bir saldırıya hazırlık için tatbikat yaptı.

Haberde tatbikat sonrasında, birliklere, her an verilebilecek bir göreve hazır olmaları emri verildiği belirtildi.

SANA'nın haberinde şu cümle dikkat çekti: "Nitelikli ve dakik sonuçların elde edildiği tatbikat, kahraman ideolojik ordumuzun uzun kolu sayılan modern füze sisteminin kullanılmasında füze subaylarımızın sahip olduğu yüksek performansı gözler önüne serdi."

Tatbikat çerçevesinde bir açıklama yapan Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutan yardımcısı ve Savunma Bakanı Davud Raciha, tatbikata katılan birimlerin büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.


'Her türlü saldırıya cevap vereceğiz' 

Raciha, "Cumhurbaşkanı Esad komutanlığında vatanın savunulması, halkın çıkarlarının korunmasının güvencesi olan kahraman ordumuz, vatanın güvenliği ile istikrarını zedelemeye kalkışacak her güce sert şekilde yanıt verecektir" dedi.


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