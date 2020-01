Suriye 'uzun kol'la gözdağı verdi

T24

'Her türlü saldırıya cevap vereceğiz'



Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Suriye ordusu, füze sistemlerinin gücünü test etmek ve kendisine yapılacak herhangi bir saldırıya hazırlık için tatbikat yaptı.Haberde tatbikat sonrasında, birliklere, her an verilebilecek bir göreve hazır olmaları emri verildiği belirtildi.SANA'nın haberinde şu cümle dikkat çekti: "Nitelikli ve dakik sonuçların elde edildiği tatbikat, kahraman ideolojik ordumuzun uzun kolu sayılan modern füze sisteminin kullanılmasında füze subaylarımızın sahip olduğu yüksek performansı gözler önüne serdi."Tatbikat çerçevesinde bir açıklama yapan Suriye Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutan yardımcısı ve Savunma Bakanı Davud Raciha, tatbikata katılan birimlerin büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.Raciha, "Cumhurbaşkanı Esad komutanlığında vatanın savunulması, halkın çıkarlarının korunmasının güvencesi olan kahraman ordumuz, vatanın güvenliği ile istikrarını zedelemeye kalkışacak her güce sert şekilde yanıt verecektir" dedi.