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Dünya

Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge iddiası!

Kuveyt’te yayınlanan El Rai gazetesi, Türkiye ve bazı Arap devletlerinin, Arap Birliği’nin çağrısıyla Suriye...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Kuveyt’te yayınlanan El Rai gazetesi, Türkiye ve bazı Arap devletlerinin, Arap Birliği’nin çağrısıyla Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturacağını ileri sürdü.

El Rai’nin üst düzey Avrupalı yetkililere dayandırdığı iddiasına göre, Arap Birliği önümüzdeki haftalarda Suriyeli sivillerin korunması için karar alacak.

Türk savaş uçaklarıyla Arap savaş uçakları da bu karara dayanarak Amerika’nın lojistik desteğiyle Suriye üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturacak.

El Rai, yasağın Suriye savaş uçaklarına ek olarak Suriye ordusuna ait tank, zırhlı personel taşıyıcı ve top gibi silahları da kapsayacağını iddia etti.

Gazeteye göre bu yasakla, Esad güçlerinin hareketinin ve şehirleri bombalama kapasitesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Bu arada El Rai, Türk Genelkurmayı'nın Suriye sorunuyla ilgili tüm tarafları arayarak, bu ülke toprakları içinde bir tampon bölge oluşturma niyetinin olmadığını bildirdiğini yazdı.


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