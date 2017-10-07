Suriye uyruklu PKK'lı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de bir grup göçmen arasında Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan Suriye uyruklu 22 yaşındaki F.B., terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı sınır devriye ekipleri, Yunanistan sınırındaki Karayusuf Köyü\'nün askeri yasak bölge kesiminde bir grup göçmen yakaladı. Yunanistan\'a kaçmak isteyen göçmenler arasında Suriye uyruklu F.B.\'nin yaplan üst aramasında Almanya pasaportu ile terör örgütü PKK\'nın sözde simgeleri ile fotoğraflar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B., ile ilgili soruşturma sürüyor.