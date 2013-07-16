Suriye üniversitesi Erdoğan'ın 'fahri doktora'sını geri aldı

Suriye Halep Üniversitesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 2009 yılında verdiği fahri doktora'yı geri çektiğini açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Başbakan Erdoğan 'a Halep Üniversitesi tarafından verilen fahri doktorluk ünvanı geri alındı.

Üniversite tarafından açıklana çekilme gerekçesi ise "Suriye halkına karşı kurduğu komplolar" ve "Türk protestoculara yönelik keyfi uygulamaları".

Halep Üniversitesi'nde dün yapılan senato toplantısında konuşan rektörü Dr. Kadr el Urfalı, kararın "Suriye üniversitelerinin senatoları ile ülkenin içindeki ve dışındaki akademisyenlerin, öğrencilerin ve kamuoyunun geri kalanının baskıları sonucu" alındığı belirtildi.

Dava açılması da gündemde

AFP haber ajansında da yer bulan haberde, Dr. el Urfalı'nın, "Bu doktorayı asıl hak eden iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirme arzularını dile getirmeyi sürdüren olan Türk halkıdır" sözleri aktarıldı.

Halep Üniversitesi Senatosu ayrıca hukuk profesörlerinden ve uzmanlardan oluşan bir komite kurulmasını ve "ulusal ekonomiye zarar vermek, ekonomik tesisleri, doğal kaynakları ve kültürel mirası soymak" suçlamalarıyla Erdoğan'a davalar açılmasını gündeme aldı.

Habere göre, senato üyeleri Erdoğan'ın "Suriye halkına yönelik etik dışı ve insani olmayan uygulamalarını" da kınadı.