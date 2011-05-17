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Dünya

SURİYE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜDAHALE ETTİ BEYRUT (A.A)

17 Mayıs 2011 14:55

-SURİYE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜDAHALE ETTİ BEYRUT (A.A) - 17.05.2011 - Suriye'de güvenlik güçlerinin, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı protesto eden üniversite öğrencilerine müdahale ettiği ve olaylar çıktığı bildirildi. Suriyeli insan hakları eylemcisi Mustafa Osso, ülkenin kuzeyindeki Halep kentinde Beşşar Esad'ı kampüste protesto eden 2 bin kadar göstericiye "devletin ajanlarının" müdahale ederek öğrencileri copladığını, onlarcasını yaraladığını öne sürdü. Osso, bazı öğrencilerin yurtlarına kadar takip edilip kötü bir şekilde dövüldüğünü de söyledi. Osso ayrıca, güvenlik güçlerinin ülkenin orta kesimlerindeki Humus kentinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşü dağıttığını kaydetti. Halep'teki üniversite son birkaç haftadır rejim karşıtı protestolara sahne olmuştu. Suriyeli insan hakları örgütleri, karışıklığın başladığı mart ayının ortalarından bu yana Suriye genelinde ölenlerin sayısının 850'yi geçtiğini bildiriyor.

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