-Suriye Ulusal Meclisi kuruluyor İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - İstanbul'da 3 gün boyunca Suriye'deki olaylara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenleyen Suriyeli muhalifler, 2 hafta sonra Suriye Ulusal Meclisinin kurulacağını ve bu mecliste görev alacak isimlerin açıklanacağını duyurdu. İstanbul'daki toplantılarda Suriye'deki olayları ele alan Suriyeli muhaliflerden oluşan bir grup, bu toplantılara ilişkin sonuç bildirgesini Halkalı'daki Courtyard Marriott Oteli'nde açıkladı. Toplantı öncesinde Suriye Milli Marşı çalındı, Suriye'deki olaylarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantıya, Hassa Shalabi, Adib Shıshakly, Abdul Basit Sida, Lovay Safi, Hassa Hashmi, Khaled Massaleh ve Ahmed Ramadan'ın da aralarında bulunduğu Suriye içinden ve dışından muhalifler katıldı. Muhalifler adına bildiriyi okuyan Khaled Massaleh, ''Suriye'nin, halkının kanlarıyla bina ettiği yeni bir şafağa doğru yaklaştığını, şu anki Suriye rejiminin her türlü ahlaki ve siyasi meşruiyetini kaybettiğini'' söyledi. Massaleh, İstanbul'daki bu toplantılarda ortak bir Suriye Ulusal Meclisi kurulması konusunda karar alındığını belirtti. -Suriye Ulusal Meclisinin hedefleri- Çeşitli hedeflerin belirlendiği 3 gün süren toplantı sonunda birinci hedefin, ''şu anki zulüm devletinden medeni ve katılımcı demokratik bir sisteme geçmek'' olduğunu ifade eden Massaleh, aynı şekilde vatandaşlar arasında ortak ve eşitlikçi bir yönetime geçmek yönünde bir irade belirlendiğini ifade etti. Değişim projesinin, tamamıyla her türlü yabancı müdahalesinden uzak bir değişim olmasının ikinci hedef olduğunu anlatan Massaleh, bildiride şunların yer aldığını kaydetti: ''Burada önemli olan yüksek milli çıkarlar olmak zorundadır. Şu anda kendisini vatandaşlığın en yüksek derecesi olarak gören yönetimin değişmesi konusundaki irademizi tekrar tekrar vurgulamak zorundayız. Üçüncü olarak, Suriye devriminin milliliğini vurgulamak lazım. Aynı şekilde tek bir grubun Suriye halkı üzerindeki yönetimine katılmıyoruz. Her türlü etnik ayrımcılığa karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Devrimin barışçılığını ve her türlü şiddete karşı olduğumuzu vurguluyoruz. Aynı şekilde adalet ve karşılıklı hoşgörü prensiplerine vurgu yapıyoruz. İntikam duyguları içinde olmamak gerektiğini vurguluyoruz. Özellikle önceki dönemdeki istibdat yönetiminin bütün kötü duygularından uzaklaşmak istiyoruz.'' Bundan dolayı devrimin gençlerinin her türlü dış etkilerden uzak olarak aralarındaki işbirliğini artırmaları konusunda vurgu yapmak istediklerini ifade eden Massaleh, Suriye'deki her türlü milli işbirliğine hazır olduklarını söyledi. En geniş işbirliğini sağlamak üzere, her türlü siyasi şahsiyetin bu gruba katılmasını istediklerini belirten Massaleh, özellikle insani haklar konusunda çok hassasiyet gösterdiklerini, Suriye'nin içinde mahalli işbirliğine, mahalli meclisler ve diğer işbirliklerine açık olduklarını belirtti. Bu işbirliğinin, siyasi olgunluğun önemli bir aşaması olduğunu vurgulamak istediklerini dile getiren Massaleh, böyle bir meclisin oluşturulmasının, hiçbir şekilde siyasi kimliklerinden uzaklaştıkları anlamına gelmeyeceğini, farklı grupların bu birliğe katılmasının, kendi siyasi kimliklerinden soyutlandıkları anlamında olmayacağını kaydetti. Massaleh, bu meclisin, milli bir güvenlik ağının da bir parçası olduğunu bildirdi. -Sorular- Toplantıya katılan Suriyeli muhalifler daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diğer muhalif güçlerden de eleştirilerin olduğu, özellikle Suriye Ulusal Meclisinin ilanının hızlı bir hareket olarak değerlendirildiği sorusu üzerine Hassa Hashmi, bütün muhalif güçlere Suriye Ulusal Meclisinin kapısının açık olduğunu söyledi. Hashmi, 2 hafta içinde bu durumun netleşeceğini, bütün farklı grupların kendilerine katılmasını istediklerini kaydetti. Başka bir soru üzerine Ahmed Ramadan da Suriye'deki halkın bütün birimlerinden böyle bir meclis kurulması için talep olduğunu, bu meclisin ana haritasının, bütün halkın temsil edildiği bir harita olacağını anlattı. Ramadan, Suriye Ulusal Meclisinin Suriye toplumunun bütün farklılıklarını içeren bir heyet olduğunu açıkladı. Lovay Safi de muhaliflerin Türk hükümetiyle ne gibi çalışmalar yaptığı, görüşmelerin ne düzeyde sürdüğü ve Türkiye'den nasıl bir destek geldiği soruları üzerine, Suriyeli muhaliflerin Türk hükümeti ile ilişki içinde olduğunu belirtti. Türkiye'den bir destek almadıklarını, desteği daha çok Suriye'deki siyasi güçlerden aldıklarını ifade eden Safi, ''Türk hükümeti ile ilişki içindeyiz, onlardan destek almayı istiyoruz tabii ki, ama biliyoruz Türkiye'nin öncelikleri var ve bunlara saygı duyuyoruz. Türkiye'den istediğimiz, Suriye halkına özellikle demokrasiye geçiş sürecinde destek vermesi. Türkiye'deki demokratik sisteme çok büyük saygı duyuyoruz. Suriye'deki halkın da böyle bir sisteme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin, bütün toplantılarımızı misafirperverlikle karşılaması çok önemli, bundan dolayı çok mutluyuz'' dedi.