-Suriye Ulusal Meclisi kuruldu İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Dünyanın çeşitli yerlerinden ve Suriye'den muhalifler, İstanbul'da bir araya gelerek, Suriye Ulusal Meclisi'nin kuruluşunu ilan etti. Pendik Green Park Otel'de toplanan Suriye Milli Konseyi üyeleri adına sözcü Besma Katmani, Suriye Ulusal Meclisi'nin kuruluş bildirgesini açıkladı. Katmani, Suriye devriminin başladığı günden bu yana muhalefet güçlerinin, Suriye halkının özgürlük ve demokrasi yolunda gösterdiği iradeye destek vermek amacıyla milli ve kapsayıcı bir çerçeve içerisinde kendi çabalarını birleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Suriye halkının, adil, sorunu uluslararası platformda dile getirmek, diktatörlükle yönetilen iktidarı düşürüp yerine sivil, çoğulcu ve demokratik devlet kurmak, hem devrim gençlerini hem siyasi akımları hem de önde gelen siyaset adamlarını tek bir şemsiye altında birleştirmeyi amaçlayan muhalefet çalışmaları, 6 ay sonra olgunluğa ulaşmıştır.'' İstişare toplantılarının ilk aşaması tamamlandıktan sonra devrim gençlerinden, siyasi akım ve şahsiyetlerden, aktivist ve teknokratlardan oluşan ekiplerin, Suriye Ulusal Meclisi'nin kurulmasına karar verdiğini vurgulayan Katmani, diğer siyasi güçlerin temsil edilmeleri için ve kapsayıcı bir milli çerçevenin devamlılığı için daha sonraki katılımlara kapıların açık olacağını da belirtti. Besma Katmani, şunları dile getirdi: ''Konseyin belirlediği hedefler şunlardır: Meşru yollarla rejimin düşürülmesi ve devlet kurumlarının korunması, devrimin barışçıl şekilde devam etmesi, milli bütünlüğün korunması, tamamen devrimden yana kalarak, devrimin ilke ve hedeflerine sadık kalınması, sivil bir devletin kurulması, demokrasi, çoğulculuk temelinde herkes için özgürlük ve demokrasiyi garanti altına alacak bir devletin kurulması. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa olsun. Devrimimiz, zafere ulaşacak, halkımız özgürlüğe kavuşacaktır. Yaşasın özgür ve aziz Suriye. Yaşasın özgür ve aziz halkımız.'' Katmani, siyasi bir proje ve programlarının var olduğunu, bunu 3 aşamada gerçekleştireceklerini ifade ederek, ilk aşamanın Suriye'deki rejimi devirmek olduğunu söyledi.