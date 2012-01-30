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Dünya

Suriye Ulusal Konseyi'nden "Esad" şartı LEFKOŞA (A.A)

30 Ocak 2012 19:29

-Suriye Ulusal Konseyi'nden "Esad" şartı LEFKOŞA (A.A) - 30.01.2012 - Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanı Burhan Galyun, Devlet Başkanı Beşşar Esad gitmeden Suriye rejimi ile müzakerenin mümkün olmadığını söyledi. Bünyesinde en büyük muhalif grupları barındıran Suriye Ulusal Konseyi'nin Başkanı, yaptığı açıklamada, Suriye'de demokratik hükümete geçiş konusundaki her türlü müzakere için Esad'ın istifasının şart olduğunu ifade etti. Rusya, Suriye'deki olayları yatıştırmak ve taraflar arasında uzlaşı sağlamak için Şam yönetimi ve muhalifleri Moskova'ya davet etmişti. Rusya'nın diyalog için yaptığı çağrıya Şam yönetimi olumlu cevap vermişti. 

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