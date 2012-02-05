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Dünya

Suriye Ulusal Konseyi vetoyu kınadı LEFKOŞA (A.A)

05 Şubat 2012 13:39

-Suriye Ulusal Konseyi vetoyu kınadı LEFKOŞA (A.A) - 05.02.2012 - Suriye Ulusal Konseyi, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye karar tasarısının veto edilmesinin Suriye rejimine "cezasız kalarak öldürme izni verdiğini" belirtti. Bünyesinde en büyük muhalif grupları barındıran Suriye Ulusal Konseyi'nden yapılan açıklamada, karar tasarısının Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin "sert şekilde" kınandığı ifade edildi. Açıklamada, "bu sorumsuz kararın Suriye rejimine cezasız kalarak öldürme izni verilmesi olarak görüldüğü" vurgulandı.

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