Suriye Ulusal Konseyi, Esed yanlılarının öldürülmesini eleştirdi

Suriye Ulusal Konseyi, Halep'te isyancı milislerin Esad yanlısı olmakla suçladıkları bir grup erkeği öldürmesini eleştirdi.

SUK, milislerin yaptığının gaddarca olduğunu kabul etti. Ancak kurbanların "işkencecilerden ve katillerden intikam aldıklarını" savundu.

İnsan hakları örgütleri, Suriye'nin ağır çatışmaların yaşandığı Halep kentinde isyancıların Beşar Esed'e sadık olduğu söylenen dört kişiyi öldürmesini kınayan bir açıklama yayınlamıştı. Salı günü kaydedildiği söylenen ve video paylaşım sitesi Youtube'da yayımlanan görüntülerde söz konusu kişilerin üzerine ateş açıldığı görülüyordu.

Kayıt, bağımsız kaynaklarca da doğrulandı. Görüntülerde Esed yanlısı olduğu söylenen kişiler, bir okulun sınıflarından biri olduğu düşünülen yerde tutulurken görülüyor. Pek çoğunun yüzü gözü kanlar içinde. İçlerinden bazıları, avluya çıkarılıyor ve bir duvarın dibinde oturmaları isteniyor.

Bağımsız kaynaklar bu görüntülerin söz konusu kişileri hayattayken gösteren son görüntüler olduğu belirtiyor. Esed'den açıklama Önceki saatlerde ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ülkenin kaderini belirleyecek bir savaşın içinde olduklarını söyledi. Suriye Ulusal Konseyi, Halep'te isyancı milislerin Esed yanlısı olmakla suçladıkları bir grup erkeği öldürmesini eleştirdi. SUK, milislerin yaptığının gaddarca olduğunu kabul etti. Ancak kurbanların "işkencecilerden ve katillerden intikam aldıklarını" savundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, internette yayımlanan ve isyancıların Esed yanlılarını öldürdüğünü gösteren video kayıtlarının savaş suçuna işaret ettiğini söyledi.

Buna karşın hükümet güçlerince öldürülen bir isyancı milisin kuzeni, BBC 'ye yaptığı açıklamada, Esed yanlılarının çok sayıda vahşet olayına imza attığını, dünyanın "Suriye halkının haklarını savunanları kınamaması gerektiğini" savundu.

Esed Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, ordunun "silahlı terörist çetelere" karşı savaştığını savundu. Başkent Şam ile ülkenin en büyük nüfusuna sahip kenti Halep'te son haftalarda çatışmalar yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler, gözlemcilerinin savaş uçaklarının Halep’teki isyancılara ateş açtığını gördüğünü teyit etti.



Bölgedeki aktivistler ve muhabirler kentin büyük bir bölümünün hala isyancıların kontrolünde olduğunu belirtti. Bazı kaynaklara göre Mart 2011'de başlayan ayaklanmada 20 bin kişi hayatını kaybetti. İlk kez Şam'ın Hristiyan mahallelerinin yakınlarında da çatışma çıktığı haber veriliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye Gözlemevi adlı muhalif örgüte göre, bu bölgede bir asker öldürüldü.

Kent merkezinde de silah ve patlama sesleri duyuluyor. Esed, dört üst düzey görevlinin öldüğü iki hafta önceki intihar saldırısından bu yana kamuoyuna hiç açıklama yapmamıştı.

'Haklı davanın savunucuları'

Beşar Esed yazılı açıklamasında "Halkımızın ve ülkemizin kaderi, geçmişi, bugünü ve geleceği bu savaşa bağlı" dedi. Esed, ordu dergisi ve resmi haber ajansı Sana'nın yayımladığı açıklamada, silahlı kuvvetleri "kahramanca" mücadelesinden dolayı övdü ve askerlerin "haklı davanın" savunucusu olduğunu belirtti.

Bu arada, Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, yayımladığı bir raporda ordunun Şam ve Halep'te insanlığa karşı suç işlediğini duyurdu. Halep’te silahlı bir isyancının Esed destekçişi olduğu söylenen dört kişiyi infaz ettiği görüntüler internette dolaşmaya başladı. Ancak görüntüler doğrulanamadı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman görüntüler için “Bu cinayettir. İntikamdır” yorumunu yaptı. Amerikan NBC televizyonu, Halep’teki Özgür Suriye Ordusu’na Türkiye üzerinden uçaksavar teslim edildiğini iddia etti. Ancak Özgür Suriye Ordusu siyasi danışmanı Bassam el Dada Arapça yayın yapan El Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamada iddiaları reddederek “herhangi bir silah teslimatı yapılmadığını” söyledi.

İstanbul’da bulunan sözcü El Dada, “Silah elde edebilseydik sahada farkı görürdük” dedi. (BBC Türkçe)