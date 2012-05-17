Suriye Ulusal Konseyi Başkanı istifa etti!

Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Galyun, yeniden başkan seçilmesinin üzerinden daha iki gün geçmeden istifa kararı aldı. Galyun Türkiye tarafından da desteklenen bir adaydı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Suriye'de ana muhalefet birliği Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Galyun, grup içinde artan eleştiriler ve ayrışmalar nedeniyle istifa edeceğini açıkladı.

Açıklama, Yerel Koordinasyon Komiteleri (YKK)'nin, konsey içinde yapılan hatalar ve mutabakat eksikliği nedeniyle ayrılacağını açıklaması üzerine geldi.

SUK geçen sene muhalefeti tek çatı altında toplamak amacıyla kurulmuş, ancak ardından örgüt içinde ayrışmalar meydana gelmişti.

AFP haber ajansının haberine göre örgüt içindeki bölünmeleri eleştiren Galyun, herhangi bir tarafta olmadığını ve yeni bir başkan seçildiği gibi görevi bırakacağını açıkladı.

Paris’te yaşayan akademisten Galyun, iktidarı tek elde toplamakla, Müslüman Kardeşler’e yakın olmakla ve Suriye’deki muhaliflere yeterince destek vermemekle eleştiriliyordu.

YKK son aylarda konsey içinde muhalif gruplar arasında anlaşmazlıklar çıktığını ve Galyun’un politik olarak başarısız kaldığını söyledi.

YKK konsey hatalarını gözden geçirmezse ayrılabileceklerini açıkladı.

Suriye Ulusal Konseyi, Suriye’de Beşar Esad rejimine karşı muhalefeti tek çatı altında toplamak amacıyla yedi muhalif grubun birleşmesi ile kurulmuştu.

Mart ayında SUK, Suriye’de rejim karşıtı silahlı grupları koordine etmek için askeri bir büro kurmuş ancak Özgür Suriye Ordusu bu büro ile işbirliği halinde çalışmayacağını açıklamıştı.