Suriye Ulusal Kongresi ertelendi

Soçi'deki üçlü zirve sonucunda kısa süre içinde toplanması kararlaştırılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubata ertelendiği belirtildi.

Sputnik'e bilgi veren bir diplomatik kaynak, "Şu anda kongre için hazırlık yapılıyor. Kongre, ocaktan önce toplanmayacak. Muhtemelen şubatta toplanacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen hafta Soçi'de yaptıkları zirvenin ardından Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin toplanmasını kararlaştırmıştı. Kongrenin kısa süre içinde Soçi'de toplanmasının planlandığı ifade edilmişti.