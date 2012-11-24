Suriye Ulusal Koalisyonu, Türkiye'den silah istiyor!

Suriye Ulusal Koalisyonu lideri Muaz El Hatib, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Başbakan ile yapacağı görüşme öncesinde cnnturk.com muhabiri Deniz Kilislioğlu'na konuşan El Hatip, "Özgür Suriye Ordusu için spesifik silahları hâlâ istiyoruz. Çünkü verdiğimiz mücadele bunu gerektiriyor" dedi.

"Hem siyasi, hem mali, hem gereken askeri desteği uluslar arası camiadan bekliyoruz" diyen El Hatip konuşmasına şöyle devam etti: "Suriye halkı 2 yıldır bu mücadeleye devam ediyor ve uluslar arası toplumun mutlaka sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler gerçekten ciddi destek verdiler; fakat beklentimiz hâlâ daha yüksek. Hem uluslararası toplumdan, hem dostlardan. Çünkü, ihtiyaçlar çok fazladır. Türkiye'deki kardeşlerimiz üstün çabalar harcadılar, biz bunu biliyoruz. Fakat, buna rağmen Özgür Suriye Ordusu için spesifik silahları hâlâ istiyoruz. Çünkü, verdiğimiz mücadele bunu gerektiriyor. Savaş olmadan bu rejimin düşürülmesini, bu krizin çözülmesini isteriz ancak savaş hala devam ediyor; çok ihanetlere maruz kalıyor, rejim tarafından bombardıman altında kalıyor. Bu yüzden bu işin destekle çözülmesi gerekiyor."

Dünyanın çeşitli şehirlerinde temsilcilikler açmanın Koalisyonun hedefleri arasında olduğu ifade eden El Hatip "O şehirlerden biri de İstanbul. Bize gelecek hafta biteceğinin sözünü verdiler. Ama, o ofisin temsilcisi kim olacak, bir isim belirlemek için biraz zaman gerekebilir" dedi.

El Hatip, ABD'den gereken desteği göremediklerini belirterek "ABD aktif rol oynamıyor, oysa onun desteği belirleyici" diye konuştu.

Muaz El Hatib'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ise İstanbul'da Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşti. Basına kapalı yapılan görüşme 1 saat sürdü.