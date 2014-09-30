Suriye, ülkesindeki IŞİD hedeflerinin vurulmasından memnun

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye hükümetinin, ABD ordusu ve koalisyon güçlerinin ülkesinde IŞİD hedeflerine düzenlediği hava saldırılardan memnun olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Velid Muallim New York'ta AP ajansı muhabiriyle yaptığı söyleşide, ABD'nin geçen hafta ilk saldırısını düzenlemesinden 24 saat önce bu konuda bilgilendirildiklerini dile getirerek, ABD'nin her saldırıdan önce Suriye'ye haber vermediğini ancak bunun kendilerini için "sorun olmadığını" ifade etti.

'Biz de IŞİD'le savaşıyoruz, onlar da'

Muallim, terörizmle mücadelenin, Şam yönetimini aynı düşmanla savaşta Batılı ve Arap muhalifleriyle ittifaka soktuğuna işaret ederek, "Biz, IŞİD ile savaşıyoruz, onlar da IŞİD ile savaşıyor. Şimdiye kadar hoşnutuz. Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerini hedef aldıkları sürece, memnun oluruz" yorumunu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim, hava saldırılarının, Suriye'deki diğer militan örgütleri de hedef alacak biçimde genişletilmesi önerisinde bulunarak, bu örgütlere yönelik, "Aynı radikal ideolojiye sahipler" iddiasında bulundu.

Muallim, Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO), hava saldırılarıyla hedef alınması gerekenler arasına dahil edip etmediği sorusuna, "ÖSO, artık yok" yanıtını verdi.