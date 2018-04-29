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BBC Türkçe

Suriye, ülkedeki İran hedeflerine saldırı düzenleyen bir İsrail uçağını düşürdü

İsrail, İran'a ait bir insansız hava aracının Suriye'den İsrail'e gönderildiğini belirterek Suriye'de hava operasyonu düzenlendi. Suriye ordusunun uçaksavar ateşi sonucu, oepraayona katılan bir İsrail jeti düştü.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail ordusu, bir İsrail F-16 uçağının, Suriye'de İran hedeflerine düzenlenen saldırı sırasında açılan uçaksavar ateşi sonucu düştüğünü açıkladı.

İki pilotun, uçak İsrail'in kuzeyindeki bir bölgede düşmeden önce paraşütle karaya indikleri belirtildi.

İsrail, İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'e gönderilmesi ardından Suriye'de hava operasyonları düzenledi. İHA, İsrail ordusu tarafından engellendi.

Suriye ise İsrail'in yaptığını saldırı eylemi olarak tanımlayarak İsrail uçaklarına ateş açtı.

BBC'nin Orta Doğu muhabiri Tom Bateman, İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarının olağandışı olmadığını ancak bir İsrail jetinin düşürülmesinin ciddi bir gerilim artışına işaret ettiğini belirtiyor.

İsrail ordusunun açıklamasında, 'İsrail'e ait bir helikopterin, Suriye'den gönderilen ve İsrail sınırlarına giren, İran'a ait bir İHA'yı başarılı bir şekilde engellediği' belirtildi.

İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, İHA'nın İsrail topraklarında düşürüldüğünü belirtti.

Manelis, buna cevap olarak güçlerinin 'Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu' söyledi.

Sözcü, 'Suriye'nin iç taraflarındaki görevini başarılı bir şekilde sona erdiğini' belirtti.

Operasyonlara karşı Suriye'den açılan uçaksavar ateşi nedeniyle, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgeler ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde kırmızı alarm sirenleri çaldı.

İsrail'in Ürdün ve Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde oturanların, patlama sesleri duyduğu ve yoğun hava hareketliliğine şahit olduğu bildiriliyor.

Suriye'den açılan ateşle düşen uçağın iki pilotunun hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor.

Pilotların durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de devlet medyası ise, bir askeri kaynağın konuyla ilgili yaptığı açıklamayı yayımladı.

Askeri kaynak, 'İsrail'in saldırgan eylemine karşı Suriye'nin hava savunma sistemlerinin ateş açtığını ve birden fazla İsrail uçağını vurduğunu' belirtti.

Rusya ile birlikte İran, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Suriye yönetiminin yanında yer alıyor.

Geçen Kasım ayında, bir Batılı istihbarat kaynağı BBC'ye, 'Tahran'ın Suriye içinde daimi bir askeri üs kurmakta olduğunu' söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini' açıklamıştı.

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