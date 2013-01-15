Suriye uçakları üniversiteyi vurdu: 46 ölü

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne düzenlediği hava saldırısında 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'de Halep Üniversitesi'ne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), üniversitenin Mimarlık Fakültesi'ne düzenlenen hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 46 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Dampress internet sitesi, "teröristlerin" Halep Üniversitesi Bilgi Teknoloji Fakültesi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıdan muhalifleri sorumlu tuttu.

'Hava saldırısı değil..'

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne düzenlediği hava saldırısında 46 kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili olarak, NTV Dış Haber Müdürü Fehmi Gürdallı, tweet hesabından şu twit'i attı, "Halep üniversitesindeki patlama, hava saldırısı değil.. Görüntüler ve fotoğraflar anlatıyor. muhaliflerin iddiası asılsız"