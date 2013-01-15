T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye uçakları üniversiteyi vurdu: 46 ölü

Esed'in kuvvetleri üniversiteyi vurdu; 46 kişi yaşamı yitirdi...

15 Ocak 2013 18:33

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne düzenlediği hava saldırısında 46 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'de Halep Üniversitesi'ne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 46 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), üniversitenin Mimarlık Fakültesi'ne düzenlenen hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 46 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Şam yönetimine yakınlığıyla bilinen Dampress internet sitesi, "teröristlerin" Halep Üniversitesi Bilgi Teknoloji Fakültesi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırıdan muhalifleri sorumlu tuttu.

 

'Hava saldırısı değil..'

 

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Suriye ordusuna bağlı savaş uçaklarının Halep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne düzenlediği hava saldırısında 46 kişinin hayatını kaybettiğiyle ilgili olarak, NTV Dış Haber Müdürü Fehmi Gürdallı, tweet hesabından şu twit'i attı, "Halep üniversitesindeki patlama, hava saldırısı değil.. Görüntüler ve fotoğraflar anlatıyor. muhaliflerin iddiası asılsız"

ETİKETLER

suriyeuçaklarüniversitevurduöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24