Suriye uçakları, Türkiye sınırındaki ÖSO karargâhını vurdu!

Suriye'de Esed rejimine bağlı Suriye ordusu savaş uçakları, Türkiye sınırı yakınındaki Özgür Suriye Ordusu karargahını bombaladı.



Uluslararası haber ajansı Reuters, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Özgür Suriye Ordusu'nun karargahını bombaladığını duyurdu.

Suriyeli muhalifler adına açıklama yapan Muhammed Abdullah, Suriye ordusunun iki savaş uçağıyla, muhaliflerin bir okulda kurdukları karargahına bomba attığını ancak hedefi vuramadığını söyledi.



Türk jeti bölgede uçtu



Suriyeli muhalif, bombalama sırasında bir Türk savaş jetinin de bölgede uçtuğunu ileri sürdü. Reuters haber ajansı, Türk jetinin bölgede uçtuğuyla ilgili Türk askeri yetkililerin yorum yapmadığını da belirtti.



'Köye misket bombası' iddiası



Suriye ordusunun düzenlediği başka bir hava saldırısında ise, çocuk parkının isabet alması sonucu 10 çocuğun öldürüldüğü iddia edildi.

Suriyeli muhalifler, Der el Esefir köyünü hedef alan savaş uçağının iki misket bombası attığını, bombalardan birinin çocuk parkına isabet ettiğini ileri sürdü.

Saldırıda ölenlerin 15 yaşından küçük çocuklar olduğu ve en az 15 kişinin yaralandığı da belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'deki çatışmalarda misket bombası kullanıldığını gösteren videoların arttığını savunurken, Şam yönetimi misket bombası kullandığı iddialarını reddediyor.